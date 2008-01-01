Трамп высказался про установку ядерных ракет на крыше Белого дома

Американский лидер Дональд Трамп во вторник, 5 августа, отпустил шутку о возможном размещении ядерных ракет на территории Белого дома в Вашингтоне.

Политик забрался на крышу своей официальной резиденции вместе с архитектором Джеймсом Маккрери — он работает над проектом нового бального зала, открыть который в Белом доме задумал Трамп.

На кадрах, появившихся в интернете, видно, что Трамп показывает пальцем в сторону и говорит находящимся внизу журналистам: "Ядерные ракеты" (цитата по РИА Новости).

Ранее Соединенные Штаты решили впервые с 2008 года разместить в Великобритании несколько тактических термоядерных авиабомб B61-12. Эксперты расценили это как серьезный сдвиг в ядерной стратегии НАТО.

В Кремле между тем напомнили, что российская ядерная доктрина остается в силе, как и все ее положения. Это касается, в числе прочего, и ситуаций с подзуживанием ядерным государством неядерной страны к действиям против России.