Российские военные успешно атакуют врага на всех стратегически важных участках фронта. Подразделения группировки "Восток" освободили село Январское Днепропетровской области.

Уверенно вытесняют противника с занятых рубежей и наши штурмовики на подступах к Красноармейску. Под контролем воздушной разведки бойцы малыми группами скрытно подходят к замаскированным позициям врага и ликвидируют опорники.

Надежное огневое прикрытие отрядам на передовой обеспечивает артиллерия. В Запорожской области выстрелом гаубицы Д-30 уничтожен блиндаж, в котором укрывался расчет БПЛА противника.

А это кадры боевой работы мотострелков. Они буквально залетают в укрепрайоны боевиков в самых труднодоступных местах. Координируют действия в режиме реального времени, часто используя для переговоров национальные языки.