Уничтожил более десяти БПЛА: новые подвиги героев СВО

Новые примеры мужества и героизма наших военнослужащих в ходе СВО. Рядовой Александр Токмаков, водитель танкового взвода, потушил пожар, возникший в результате удара со стороны ВСУ. А заметив приближающийся тяжелый беспилотник, он открыл по нему огонь. Дрон упал и сдетонировал, не достигнув наших позиций. Благодаря действиям Александра жизни наших военных и техника были спасены.

Гвардии рядовой Андрей Сасин в составе расчёта артиллерийской батареи обнаружил приближающиеся беспилотники и открыл по ним огонь. В течение нескольких часов Андрей отбивал атаки FPV-дронов и уничтожил более десяти БПЛА. А из гаубицы наши военные ликвидировали вражеские огневые точки, позволив штурмовикам продвинуться вперёд.