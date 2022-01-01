Более 50 украинских дронов сбили в небе над Россией в ночь на 6 августа

С 23.00 мск 5 августа до 05.30 мск 6 августа дежурными средствами ПВО уничтожен и перехвачен 51 украинский дрон. В частности, по 16 – над Ростовской и Брянской областями, 12 – над Республикой Крым, четыре – над Воронежской областью, три – над Орловской областью, сообщается в официальном телеграм-канале Минобороны России.

Накануне, 5 августа, Подразделения группировки войск "Восток" в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Январское Днепропетровской области. До этого подразделения "Южной" группировки войск освободили населенный пункт Александро-Калиново в ДНР.

24 февраля 2022 года Россия начала на Украине спецоперацию по защите граждан Донбасса. До этого Москва признала независимость ДНР и ЛНР. Как заявил президент Владимир Путин, Россия не собирается оккупировать украинские территории, целью спецоперации являются демилитаризация и денацификация страны.