Российские и китайские суда провели артиллерийский бой с условным противником

На Дальнем Востоке завершились совместные российско-китайские учения "Морское взаимодействие-2025". В финале маневров в залив Петра Великого вышли противолодочный корабль "Адмирал Трибуц" и корвет "Громкий" Тихоокеанского флота, а также эскадренные миноносцы КНР "Шаосин" и "Урумчи".

Команды судов провели артиллерийский бой с условным противником, отработали совместную оборону при атаках безэкипажных катеров и беспилотников, а также - поиск и уничтожение субмарины, в обнаружении которой задействовали палубные вертолеты.