Россияне активно заключают контракты с Минобороны и поступают на военную службу. После обязательной медкомиссии и психологического тестирования в пункте отбора - тренировки на полигонах, где с новобранцами работают инструкторы, за плечами которых опыт СВО. Условия максимально приближены к фронтовым, даже патроны в учебном штурме используют боевые.

Бойцы медленно, но неумолимо продвигаются по траншеям противника. Ведут плотный огонь. Развитие боя контролируют опытные инструкторы. Так контрактники группировки войск "Север" тренируются перед выполнением боевых задач. В усиленный курс обучения входят упражнения по огневой, инженерной, тактической подготовке и боевому слаживанию.

Инструкторы, уже прошедшие через зону СВО, ставят перед собой задачу подготовить универсальных бойцов. После полигона они должны уметь штурмовать вражеские окопы, управлять беспилотниками и сбивать их. В ходе обучения используют боевые патроны - так закаляются морально-волевые качества бойца, его психологическая стойкость.

Сергей - военный с опытом. Подписал контракт по уже имеющейся специальности. "Мне очень нравится, в принципе. Вполне доходчиво, разумно. Инструктора с боевым опытом все. Мы все должны прийти домой. Вернуться живыми, здоровыми к своим детям, семьям, женам, матушкам, отцам", - говорит Сергей.

Чтобы бойцы вернулись живыми, особое внимание в ходе их обучения уделяется тактической, полевой медицине. В случае ранения многое зависит от того, насколько быстро и грамотно будет оказана первая помощь. Такие тренировки тоже стараются выполнять в обстановке, приближенной к боевой.

Любой боец должен знать, что делать в случае контузии. Иметь представление о том, как эвакуировать раненого товарища из-под обстрела. И, конечно, уметь останавливать кровотечение, накладывать жгут и бинты.

Но сначала бойцы проходят через пункты отбора на службу по контракту. Здесь всегда можно записаться в добровольцы или получить соответствующую консультацию.

Этот пункт отбора в Ростове-на-Дону, как и многие другие по стране, работает каждый день. Прохождение всех необходимых процедур для подписания контракта - это медобследование, общение с психологом, изучение документов - занимает не больше суток.

"Граждане, которые приходят и обращаются на пункт, высоко мотивированы. Основная их мотивация - это, конечно, защита своей страны, защита семьи, родных и близких", - отметила Ольга Мохова, заместитель начальника пункта отбора на военную службу по контракту.

С такой мотивацией пришел в пункт отбора доброволец Олег. У него уже есть военная специальность, по которой он и собирается пройти службу:

"До этого работал - морской инженерный флот. И теперь решил службу по контракту связать с Военно-морским флотом. Ребят, придите для защиты Родины. Вы нам нужны".

Добровольцы чувствуют поддержку государства. При заключении контракта они получают единовременные выплаты: президентскую - 400 тысяч рублей - и региональную. В Москве бойцам предусмотрена дополнительная выплата - один миллион 900 тысяч рублей.