На церемонии в Хиросиме стыдливо умолчали об атомной бомбе США

В Японии сегодня проходят траурные мероприятия - в этот день 80 лет назад США сбросили на Хиросиму атомную бомбу. Главная церемония прошла в центре города - в Мемориальном парке мира.

Память жертв ядерной бомбардировки почтили минутой молчания, её отсчёт возвестили удары колокола. В тот день, по разным оценкам, погибли от 70 до 100 тысяч человек, в основном это были мирные жители. Позже их количество увеличилось вдвое - многие умерли в больницах от ран и облучения.

В общем скорбном списке сейчас почти 350 тысяч имён. На церемонии официальные власти так и не назвали страну, сбросившую атомную бомбу на город. Умолчал об этом и генсек ООН Антониу Гутерриш в своём послании жителям Хиросимы.