В Тульской области четверо мужчин погибли от взрыва

В Тульской области четверо мужчин погибли в результате взрыва.

Инцидент произошел рядом с частным домом в Куркинском районе вечером 5 августа. По предварительным данным, произошла детонация взрывного устройства. Подробности происшествия выясняются, назначены экспертизы.

Возбуждено уголовное дело, сообщили тульские следователи. На месте работают сотрудники СК.

По данным СМИ, между мужчинами произошел конфликт из-за наркотиков. Один из них вернулся с зоны СВО и считал себя "местным криминальным авторитетом". По словам знакомых погибших, конфликт произошел из-за "понятий" последнего.