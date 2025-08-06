Для москвичей открылось "окно" солнечной и комфортной погоды

"Окно" солнечной, сухой и теплой погоды откроется для москвичей в среду, 6 августа.

Температура воздуха прогреется до комфортных плюс 24 - плюс 27 градусов, порывы ветра не превысят 3-8 метров в секунду. Дождь возможен только на западе и северо-западе Москвы, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Комфортная погода продержится она всего один день – в четверг придут дожди и похолодание. Днем 7 августа из-за холодного фронда выпадет до 10-13 миллиметров осадков. Дневная температура понизится до 18-20 градусов.

В пятницу и субботу местами возможен небольшой дождь, но чуть-чуть потеплеет до 20 - плюс 23 градуса, добавил синоптик.