Прилетевший в Москву Уиткофф первым делом пошел гулять по "Зарядью"

В Москву в среду рано утром прилетел специальный посланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф. Как ожидается, он встретится с президентом России Владимиром Путиным.

Кортеж Уиткоффа утром заметили в аэропорту "Внуково". Прибыв в столицу, он первым делом пошел гулять по парку "Зарядье". Кадры прогулки публикует РЕН.

Спецпосланника США сопровождал спецпредставитель президента по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

На прошлой неделе Дональд Трамп поставил дедлайн по достижению мира на Украине до 8 августа. Если Москва ничего не сделает, то ее ждут санкции, пригрозил американский президент. Ранее он говорил, что примет решение по итогам визита Уиткоффа в Москву.