Бледанс раскрыла важное обстоятельство в отношениях Дибровой с женой любовника

В Сети уже который день муссируются слухи об измене Полины, жены популярного телеведущего Дмитрия Диброва. Якобы молодая избранница шоумена, мать его троих сыновей, закрутила роман с другом семьи, бизнесменом Романом Товстиком. Более того, Полина будто бы является крестной одного из шести его детей. Судачат, что и с женой Романа, Еленой, у нее были хорошие отношения.

По слухам, узнавшие о романе своих половин Дибров и Товстик оказались сражены наповал. Теперь якобы Дмитрий намерен обобрать неверную жену до нитки, а Елену, подписавшую не глядя брачный контракт, теперь защищает адвокат Катя Гордон.

Все эти обстоятельства в крайне невыгодном свете выставили Полину и Романа. На защиту Дибровой неожиданно встала актриса Эвелина Бледанс. Она утверждает, что знает Полину только с хорошей стороны, и подчеркнула, что каждый человек имеет право на счастье. Кроме того, Бледанс указала на важное обстоятельство. Якобы в последние годы Полина и Елена не общались, передает Starhit.

"Она всегда была чуткой, внимательной, доброй и никому зла не желающей. И то, с какой жестокостью сейчас ее травят, — несправедливо и больно. Она лет восемь не общалась близко с Еленой, бывшей супругой Романа. Да, она была и будет крестной их ребенка, но это не отменяет права Полины на счастье. Мы не обязаны жить с теми, кого не любим — ради формы или приличий", - заключила Эвелина.