Появились кадры с гуляющим по Москве спецпосланником президента США Уиткоффом

Сегодня в Москву с официальным визитом прибыл спецпосланник президента США Стивен Уиткофф. Это уже пятая его поездка в российскую столицу с начала года. Планируется, что доверенное лицо Дональда Трампа встретится с представителями Кремля. Также, как сообщил помощник президента Дмитрий Песков, не исключены переговоры с Владимиром Путиным. На визит американского эмиссара особые надежды возлагают в Вашингтоне. От результатов переговоров своего представителя с российской стороной зависят дальнейшие шаги администрации Белого дома.

Стив Уиткофф в Москве. В аэропорту Внуково его встречает глава Российского фонда прямых инвестиций и спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев. Первым делом не о работе – на экскурсию, в парк "Зарядье". Общение дружеское, непринужденное. Хоть при предыдущей администрации в отношениях Москвы и Вашингтона произошло беспрецедентное ухудшение, при новом президенте дела значительно улучшились, заявили в Кремле.

И пятый визит с начала года спецпосланника США это подтверждает. Последняя встреча Владимира Путина и Стива Уиткоффа прошла в конце апреля в Кремле. И сегодня тоже не исключены переговоры. Это вызывает раздражение на Западе. Госдеп за несколько часов до того, как спецпосланник Трампа вылетел в Москву, одобрил средства на ремонт и техподдержку военной техники Украине на 200 миллионов долларов. Сумма по меркам последних лет небольшая, но на Западе в этом увидели сигнал. Зарубежные СМИ преподносят визит Уиткофа как предупреждение от Трампа.

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