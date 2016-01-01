Тысячи лампад зажглись минувшей ночью в Курске. В городе воинской славы прошла траурная акция, приуроченная к годовщине вторжения украинских боевиков в приграничный регион.

Участники церемонии - жители, волонтеры, общественные деятели - выложили из свечей надпись "6 августа 2024 года. Мы помним" с фигурами улетающих журавлей.

В память о жертвах варварского нападения националистов была объявлена минута молчания. О бессмысленности военной авантюры киевского режима в Курской области говорили на заседании Совета безопасности ООН. Как отметил первый заместитель нашего постпреда при организации Дмитрий Полянский, вылазка ВСУ обернулась для противника полным провалом.