Сотни мощных взрывов прогремели ночью в крупных городах Украины. Поражены военные объекты неонацистов в Сумской, Николаевской, Полтавской и Харьковской областях. Сильный пожар вспыхнул недалеко от порта Одессы. По предварительной информации, там уничтожена газораспределительная станция, которая подпитывала украинские предприятия ВПК. Кадры сняли со стороны Румынии. Огромный столб огня виден за несколько километров. Как неоднократно отмечали в Минобороны, военные объекты противника ликвидируют в ответ на удары по российской энергоинфраструктуре и гражданскому сектору. На линии соприкосновения тем временем наши бойцы уверенно наступают на всех участках фронта - берут в окружение группировку врага в Константиновке и штурмуют улицы Красноармейска.

Штурмовые подразделения группировки войск "Центр" продолжают продвижение к Красноармейску. Скрытно подходят к замаскированным позициям в лесных массивах и уничтожают противника, используя взрывные устройства повышенной мощности. Корректировку действий ведут операторы БПЛА.

Для штурмовиков незаменимой техникой стал кроссовый мотоцикл. Легкий, с высокой проходимостью, он позволяет нашим бойцам стремительно атаковать врага. Небольшими группами по 2 - 4 человека мотострелки буквально залетают на позиции и проводят зачистку укреплений.

Командир в общении с подчиненными использует в том числе национальный язык. Иногда в ходе боя неосознанно, но чаще - намеренно. Так действуют штурмовики группировки "Восток", освобождая населенные пункты уже в Днепропетровской области. Накануне под контроль российской армии перешло Январское. Поддержку мотострелкам оказывала артиллерия - уничтожила пункты управления беспилотниками и боевую технику противника.

На Харьковском направлении экипажи танков Т-72 группировки "Север" уничтожили опорные пункты, боевую технику и живую силу ВСУ. Наши войска здесь ежедневно продвигаются вперед, расширяя зону безопасности в приграничных районах России.

В Запорожской области расчет орудия Д-30 группировки "Днепр" нанес точный удар по пункту управления БПЛА, который находился в блиндаже. А операторы ударных беспилотников Южной группировки войск поразили точки, откуда ВСУ запускали тяжелые дроны в районе Северска.