Во Франции массово эвакуируют людей из-за природных пожаров

Мощные природные пожары бушуют на юге Франции. Огнём охвачены свыше десяти тысяч гектаров леса, и площадь возгорания постоянно растёт.

Ситуацию осложняют жара и сильный ветер. В департаменте Од объявлен красный - наивысший уровень угрозы. В ряде городов идёт эвакуация людей.

Борьбу с огнём ведут более полутора тысяч человек и несколько сотен единиц техники, задействована и авиация. Один человек погиб, ещё девять пострадали, в том числе пожарные. Двое в критическом состоянии доставлены в больницу.

Около 5 тысяч домовладений в ряде муниципалитетов остались без света. Сгорели три десятка машин. Многие автодороги перекрыты.