Трамп сделает заявление из Овального кабинета сегодня вечером

Белый дом анонсировал заявление президента США Дональда Трампа из Овального кабинета.

Выступление запланировано на 23.30 по московскому времени. Оно состоится после того, как специальный посланник Трампа Стивен Уиткофф проведет встречи с руководством России.

Тема предстоящего спича главы США не указывается. Ранее американский президент заявил, что примет решение относительно украинского вопроса и новых антироссийских санкций по итогам визита своего спецпосланника.

Уиткофф прилетел в Москву в среду утром. Как ожидается, он встретится с президентом России Владимиром Путиным.