На территории древнего Херсонеса проходит международный фестиваль оперы и балета

Высокое искусство в окружениях памятников античности и на берегу Чёрного моря. Такие декорации в нашей стране можно встретить только в Севастополе. Здесь, на территории древнего Херсонеса, уже девятый год подряд проходит международный фестиваль оперы и балета, куда приезжают ведущие коллективы со всей страны.

В этом году на сцене народная хореография – Балет Игоря Моисеева. Русский, белорусский, калмыцкий, венесуэльский танцы, молдавская хора, финская полька. Кульминация - флотская сюита. В городе русских моряков - "яблочко"!

Созданный в 1937 году балет Игоря Моисеева – первый в мире и самый известный профессиональный ансамбль народного танца. Советский постановщик создал новый жанр - смесь классической хореографии и фольклора. Коллектив объехал более 60 стран, артистам рукоплескали в парижском "Гранд Опера" и миланском "Ла Скала", и даже в США и Великобритании во времена "Железного Занавеса". Театр уже почти 90 лет выстраивает мосты между странами и позволяет познакомиться с многообразием культур.

Постановки называют пластическим портретом народов. Колорит помогают создать сотни костюмов. За два часа выступления артистам приходится сменить по 5-6 нарядов, многие из них уже настоящие раритеты.

"У нас примерно 2−3 тонны костюмов всегда. Они в металлических кофрах. Мы бережно сохраняем наши костюмы, костюмы все настоящие, подлинные, если какой-то костюм выходит из строя, значит, мы полностью повторяем тот костюм, который был создан еще при Игоре Александрович Моисееве", - рассказала Гладких, заместитель директора Государственного академического ансамбля народных танцев имени Игоря Моисеева.

Специально для фестиваля на территории античного Херсонеса каждый год возводят театральную сцену. Здесь даже пол сделан из балетного линолеума, под ним - ударопоглощающие платформы – чтобы смягчить приземления после прыжков. Конструкция массивная, но безопасная и для культурного слоя античного города, который находится под землей.

"Внедрения в грунт нет, сцена стоит на специальных лапах, нагрузка распределена равномерно, и если вы за нами тщательно наблюдаете, то, как только мы уберем сцену, буквально через месяц уже возобновится травяной слой", - отметила Елена Морозова, директор музея-заповедника "Херсонес Таврический".

Фестиваль продлится до 16 августа. Ансамбль имени Моисеева на сцене сменит Севастопольский театр оперы и балета.