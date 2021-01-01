Леонтьев приедет в Казань по личной просьбе Крутого

Народный артист России Валерий Леонтьев в прошлом году объявил, что ушел со сцены. После отъезда в США о певце почти ничего неизвестно. Исполнитель буквально пропал со всех радаров. А ведь до этого он активно работал: заседал в жюри телешоу "Голос. 60+", а в декабре 2021-го спел на "Песне года", отработал новогодние телесъемки и частные концерты.

В Америку артист переехал к семье. Жена певца Людмила живет за океаном уже 20 лет, там у нее бизнес. Долгое время Валерий Леонтьев разрывался между двумя странами — работал в России, а когда выдавалась минутка, спешил к жене.

Однако теперь появилась информация, будто Валерий Леонтьев готовится вернуться на сцену. По личной просьбе продюсера, композитора Игоря Крутого певец выступит в рамках фестиваля "Новая волна" в Казани, передает Mash. 76-летний Леонтьев исполнит пять своих легендарных песен: "Дельтаплан", "Маргарита", "Казанова", "Зеленый свет" и "Ты меня не забывай".

По некоторым данным, переговоры с артистом велись порядка шести месяцев, и тот наконец согласился. Сейчас Валерий Леонтьев активно готовится к выступлению: ежедневно плавает и бегает. Он уже якобы заказал костюмы, работает над танцами и свежей аранжировкой всех пяти песен.

Мероприятие запланировано на конец августа. Сообщается, что Валерия Леонтьева будет сопровождать охрана, а перемещаться по городу ему поможет личный водитель на элитной иномарке.