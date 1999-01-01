Загадка Жириновского. Пророк или шут от политики? Куда делись богатства лидера ЛДПР и умер ли он на самом деле?

Его называли королём скандалов и шутом от политики. За тридцать лет он сумел стать "своим" для многих. При этом остался самым загадочным персонажем российской элиты. Кем был Владимир Жириновский на самом деле? Откуда у него взялся странный дар пророчества? И какую роль в его карьере сыграл экстрасенс Кашпировский? Правда ли, что политик был богат, как арабский шейх? И куда подевалось его баснословное состояние? За что Жириновский сидел в турецкой тюрьме? Что связывало его с КГБ?

8 апреля 2022 года. Огромная очередь выстроилась на Большой Дмитровке к Дому Союзов. За металлическими ограждениями чиновники, спортсмены, артисты и самые обычные люди. Сотни желающих пришли проститься с Владимиром Жириновским. Сын юриста, блестящий шоумен, выдающийся политик, успешный бизнесмен и, вероятно, даже пророк. Кем на самом деле был лидер ЛДПР Владимир Жириновский? У Жириновского был хулиганский образ, который нравится публике, и репутация щедрого политика, просто так раздающего народу деньги. Правда ли, что он был богат как арабский шейх? Куда подевалось баснословное состояние лидера ЛДПР после смерти? Откуда у Жириновского взялся странный дар пророчества? Что могло поссорить его со старшим сыном? Кто помог вождю либеральных демократов создать одну из самых популярных партий России? И чем объяснить невероятное политическое долгожительство лидера ЛДПР?

Пророческий дар

Кончина Жириновского стала для всех неожиданностью. Политик собирался жить долго, у руля созданной партии намеревался стоять до 90 лет и в свойственной ему манере заявлял об этом. Но зимой 2022-го бессменный лидер ЛДПР заболел. Два месяца страна ждала новостей из больницы, где шоумен от политики, а именно так Жириновского воспринимал народ, боролся с последствиями ковида.

Прощались с Владимиром Жириновским в Колонном зале. Невероятно, но даже после смерти лидер ЛДПР остался верен себе. Его похороны удивили многих. Проститься с близким человеком почему-то не приехала жена Галина Лебедева и их сын Игорь. А ещё в глаза бросалась любопытная деталь. На всех фотографиях Жириновского отсутствовала чёрная траурная лента. Выяснилось, что ещё в 2013 году Жириновский сумел детально описать свои похороны. Дату не назвал, но в остальном всё случилось именно так.

Декабрь 2021 года. Главный политический шоумен страны прямо с трибуны Госдумы пророчит недобрый год.

"Я бы хотел, чтобы 2022 год был бы годом мирным, но я люблю правду, 75 лет говорю правду. Это будет год не мирный", - заявлял Жириновский.

Через три месяца прогноз сбывается. Тогда многие подумали, что политик просто что-то знал и проговорился. А ведь лидера ЛДПР часто называли популистом. Вот, например, съёмка 2016 года. Жириновский собрал прессу и на глазах у всех передаёт в Музей современной истории капсулу со своими предсказаниями. Открыть наказывает через 20 лет, в 2036 году. Капсула до сих пор законсервирована. Но, по словам соратников, в ней хранятся предсказания о распаде НАТО, крахе Евросоюза, исчезновении доллара и укреплении России. Можно ли верить Владимиру Жириновскому? Неужели он и правда мог видеть будущее? Например, в 2006-м Жириновский предупредил Европу о будущих энергетических проблемах.

"Будете платить за газ тысячу евро, тысячу, я вам обещаю! А у вас таких денег нет. Значит, будете замерзать. Я вам пришлю телогрейки и обогреватели", - предупреждал он.

Как такое возможно? Неужели лидер ЛДПР действительно был пророком? Ведь его предсказания сбывались с завидной регулярностью.

"Он постоянно опережал время. Он постоянно шёл впереди того понимания нынешних процессов нашего будущего, которое было у большинства из нас", - объясняет нынешний председатель ЛДПР Леонид Слуцкий.

Съёмка 2004 года. Жириновский даёт невероятно точный прогноз о будущем США.

"Следующий президент у вас будет мусульманином и негром. Ваш будущий президент - это негр, мусульманин, одноногий и гомосексуалист", - говорил Жириновский.

Через пять лет к власти в США приходит Барак Обама. А в 2016 году американские журналисты обнаружили архивные фото президента США в традиционной мусульманской одежде. Снимки были сделаны на свадьбе его старшего брата. Торжество происходило по всем мусульманским канонам, ведь родственники Барака Обамы исповедуют ислам. Как Жириновский мог предвидеть всё это?

"У Владимира Вольфовича однозначно был пророческий дар и дар предвидения. И многие вещи он действительно прочувствовал. Нельзя это объяснить простой политикой, простыми знаниями о политических процессах, потому что политиков много, но предсказывают из них единицы", - считает парапсихолог Айгуль Хуснетдинова.

Но откуда вообще в политике взялся этот эксцентричный скандалист, прославившийся на всю страну своими хулиганскими выходками?

Писательница Нина Пушкова вспоминает первую встречу с Жириновским. В 1992 году она работала в Верховном Совете Российской Федерации. И вот на приём пришёл эксцентричный человек с картой преобразования России.

"Это была карта, по которой в России должны были быть губернии. Не национальные республики, а губернии, скажем, Грузинская, Армянская, Закавказская губерния. Он с ней носился, всем её демонстрировал, всех убеждал, что Россию надо преобразовывать", - вспоминает Пушкова.

Кредо странного политика, не такого, как все, Жириновский сохранял до конца дней. А может, умело маскировался за ним? Кем же он был на самом деле?

"Жириновский - это не Дед Мороз с мешком подарков и сюрпризами, которые он вытаскивает для того, чтобы порадовать зрителей. Это политический Остап Бендер", - считает Пушкова.

Жириновский - настоящий, харизматичный, свой в доску, который, если надо, и в драку полезет. Так считали и слесарь из тамбовской глубинки, и водитель грузовика с Дальнего Востока, и шли голосовать за своего. Но как бы удивились простые работяги, узнав, что их кумир и лидер новой партии ЛДПР - блестяще образованный человек.

"Упрямо проходил на программу "Культурная революция". И вёл себя как профессор Гарварда, понимаете? Совсем иначе, чем в программе, где он мог плеснуть соком. Просто как профессор Гарварда. Он это всё очень хорошо сёк", - говорит Михаил Швыдкой.

К началу политической карьеры в багаже у Владимира Жириновского было два высших образования. Он окончил историко-филологический факультет Института восточных языков и юрфак МГУ. А уже потом, в 52 года, защитил диссертацию на тему "Прошлое, настоящее и будущее русской нации", получил степень доктора философских наук. А ещё Жириновский мог претендовать на звание полиглота. Он говорил на английском, французском и немецком языках, а турецкий и вовсе был его специализацией.

"Когда мы летали в Анкару к Эрдогану, президенту Турции, встречались там со всем политическим истеблишментом, он говорил на турецком языке, в том числе на турецком телевидении", - вспоминает Михаил Дегтярев.

До прихода в политику Жириновский работал в Инюрколлегии Минюста, где занимался заграничными наследственными делами, потом семь лет руководил юридическим отделом в издательстве "Мир". Но вдруг в 1989 году он решает кардинально изменить судьбу - оставить хорошую должность и ринуться во власть, где у него нет никаких связей и даже опыта. Почему? Что произошло тогда? Может, здесь кроется ключ к разгадке тайны оглушительного успеха Жириновского?

Влияние Кашпировского

Видео прислал нам первый политтехнолог, работавший с лидером ЛДПР, Сергей Жариков. Оно сделано в 1992 году в Ленинградской области. Такого Жириновского мало кто помнит. На кадрах одна из первых встреч с избирателями. Будущий король скандалов скромно стоит, долго слушает и ни разу не перебивает.

"Он был такой интеллигентный, мягкий. Он никогда не кричал, не шумел. Всё было не так, как сейчас", - говорит Сергей Жариков.

А вот 2018 год: политик на Пушкинской площади без раздумий бросается в рукопашную драку. Это же два разных Жириновских!

"Надо его спровоцировать было обязательно, и тогда он немножко выходил из себя. И вот его понесло, его несло. И, в общем, был полный успех", - вспоминает Жариков.

Политтехнологи работали на всех фронтах. Невероятно, но за три месяца 1990 года в ЛДПР записалось более трёх тысяч человек! А на следующий год Жириновский уже принимал участие в выборах президента РСФСР и занял рекордное для новичка третье место. Он сумел позиционировать себя как третью силу, привлёк голоса тех, кто разочаровался и в коммунистах, и в демократах.

Хотя сколько людей любили Жириновского, столько же и ненавидели или же не воспринимали всерьёз. Тем не менее, в 1993 году случилась ещё одна сенсация. На выборах в Государственную думу ЛДПР получает почти четверть голосов и оставляет далеко позади КПРФ. Неужели такой феноменальный успех - результат грамотного пиара? А может, у Жириновского был могущественный покровитель?

В 90-е годы Анатолий Кашпировский был звездой Центрального телевидения. Он вёл программы, в которых исцелял от болезней и проводил сеансы гипноза. Так вот, Анатолий Кашпировский состоял в ЛДПР почти с самого её основания, а в 2012 году даже был доверенным лицом лидера партии на выборах президента России. Неужели Жириновский взлетел так высоко благодаря телепатии и гипнозу? Мог ли Кашпировский действительно зарядить Жириновского на успех?

Не секрет, руководящая элита во все времена прибегала к помощи магов и ясновидящих. Николай II прислушивался к советам старца Григория Распутина. Тот удержал его от преждевременного вступления в войну на Балканах. Вольф Мессинг увидел трагическое будущее сына Сталина Василия и помог вождю его спасти. А Леонида Брежнева, по легенде, лечила целительница Джуна. Но Владимир Жириновский больше 30 лет возглавлял одну из самых популярных партий России. Чем же объяснить такой успех? Неужели только везением?

Миллиарды Жириновского

Председатель одной из главных российских партий не стеснялся показываться на публике во всём многообразии своей широкой натуры, любил попариться в баньке. И устроить показательные купания в бассейне.

"Он получил уважуху, понимаете? Уважуха с большой буквы и стал таким "решалой". А там уже деньги, там деньги были", - говорит Сергей Жариков.

Неужели секрет в деньгах? В СМИ то и дело всплывали данные о несметных богатствах Жириновского. Говорили, закрома политика буквально ломятся от драгоценных подарков арабских диктаторов. А сам лидер ЛДПР любил рассказывать про собаку из чистого золота, полученную от Саддама Хусейна, и леопардовый трон, который вручил ему лидер Ливии Муаммар Каддафи.

Вместе с экспертом по недвижимости Андреем Ковалёвым мы приехали на запад Москвы. Здесь, неподалёку от природного заказника, у реки Сетунь расположен элитный коттеджный поселок. Вот в этом пятиэтажном доме из красного кирпича более 20 лет проживал Владимир Жириновский.

"С виду так это, наверное, 1500 квадратных метров, где-то так, может, даже чуть побольше, может, и две. Ну, 500 миллионов, наверное", - говорит Андрей Ковалев.

Согласно декларации о доходах, в этом же посёлке недалеко от пятиэтажного дома находилась трёхуровневая квартира политика с большой библиотекой. Возможно, и сейчас среди томиков Толстого и Лермонтова там стоит полное собрание сочинений лидера ЛДПР. Его заботливо переиздали сотрудники основанного Жириновским Университета мировых цивилизаций.

Помимо квартиры и дома в элитном посёлке на западе Москвы, Жириновский задекларировал ещё дачу на Рублёвке в деревне Дарьино. Это строение в три этажа, общей площадью 800 квадратных метров, построенное на участке площадью полгектара. Раньше лидеру ЛДПР также принадлежал дом в Кузьминках. Сколько же всё это может стоить? По данным риэлторов, кирпичный дом, трёхуровневую квартиру и другие апартаменты, что приписывают семье Жириновского, можно оценить в 2,5 миллиарда рублей. А дача в Дарьино с участком и всеми постройками может стоить около 200 миллионов. Кому же досталась вся эта элитная недвижимость?

Почему сын Жириновского стал Давидом Гарсия

Как известно, завещания Владимир Жириновский не оставил, а значит, всё отходит к детям. Их у него трое: сын Игорь Лебедев, рождённый в союзе с Галиной Лебедевой, внебрачная дочь Анастасия Боцан-Харченко, о матери которой ничего не известно, и внебрачный сын Олег Эйдельштейн, его мать - осетинка Жанна Газдарова, с которой Жириновский познакомился в командировке на Кубе. Олег занимается политикой и бизнесом. По слухам, именно ему отец ещё при жизни передал дачу на Рублёвке.

И Анастасия, и Олег пришли в Дом Союзов проститься с отцом. Дочь присутствовала и на Новодевичьем кладбище во время установки памятника Владимиру Жириновскому в годовщину его смерти. Старший сын, Игорь Лебедев, не приехал ни на проводы в последний путь, ни на годовщину памяти отца. Единственное, на похороны он прислал венок со словами "Давай помиримся". Почему сын пропустил и прощание, и поминовение? Неужели обида на отца была настолько серьёзной?

"Я думаю, что он был очень тяжёлым для людей, которые знали его близко, которые не только родственники, а которые окружали его, которые работали с ним, работали для него", - говорит писатель Нина Пушкова.

Однако для сына Жириновский делал всё, что мог, а мог он немало. Игорь Лебедев поступил в юридическую академию, почти сразу попал в Госдуму, стал помощником отца, а после окончания вуза возглавил молодёжную организацию партии. В 1999 году Игорь Лебедев выиграл свои первые выборы в Госдуму и занял место рядом с отцом, но его надежд явно не оправдал. Тем не менее, в Госдуме Игорь Лебедев работал больше 20 лет. Но незадолго до смерти отца, летом 2021 года, вдруг самоустранился из партии ЛДПР и политической жизни вообще и уехал за границу. А вскоре человека с таким именем и фамилией вообще не стало. Журналисты выяснили, что Лебедев получил новый паспорт. Теперь законного наследника якобы зовут Давид Александрович Гарсия. Но в чём причина столь радикальных перемен? Почему Игорь Лебедев порвал с прошлым? По некоторым данным, сын Владимира Жириновского вывел из кассы ЛДПР 29 миллионов рублей.

"Вы знаете, есть старое видео, где у него спрашивают: "Владимир Вольфович, вы почему не рассказываете ни про жену, ни про своих детей?" Он говорит: "А что про этого рассказывать?" И пальцем показывает: "У меня же сын - подлец", - вспоминает Сергей Жариков.

Журналисты навели справки об активах Игорь Лебедева за границей. По их данным, только одна квартира бывшего депутата Госдумы в Дубае стоит 87 миллионов рублей, и это далеко не вся заграничная недвижимость. Есть сведения, что через подставных лиц Лебедев-Гарсия владеет двумя отелями в Испании с прекрасным видом на море, виллой почти за полтора миллиона долларов, офисами в Барселоне площадью 400 квадратных метров и квартирой в курортном местечке Бенидорме на побережье Коста-Бланки. Также ему приписывают недвижимость в США.

Согласно налоговым декларациям на начало 2021 года, совокупное имущество семьи Жириновского оценивалось почти в 10 миллиардов рублей. Большая часть активов была записана на мать Игоря Лебедева. В 2013 году пенсионерка Галина Лебедева задекларировала 71 миллион рублей дохода, а в 2018-м - 90 миллионов. Но как вообще Жириновскому и его семье удалось нажить столько добра? Ведь на оклады в парламенте такое количество вилл, гаражей, земельных участков, бань, квартир и автомобилей точно не купить. Чего ещё мы не знаем про лидера ЛДПР?

Успешный партий бизнес

Есть версия, что Жириновский создал ЛДПР как успешный бизнес для семьи и своего окружения, хотя он был состоятельным человеком ещё на старте своей политической карьеры. По данным печатных изданий, в 90-е годы на Жириновского уже было задекларировано 122 квартиры и 227 автомобилей. Или такие богатства - всего лишь выдумка, на которую политик пошёл ради пиара?

Любовь народа помогали завоевать мороженое "Жирик" и "Жириновский в шоколаде", а также линейка мужской и женской парфюмерии. Жириновский умел зарабатывать на всём, пусть и не всегда напрямую.

"Он приходил позировать, и я подарил ему портрет. Он говорит: "Может, тебе деньги заплатить?" Я говорю: "Да нет, Владимир Вольфович, какие деньги? Вы скромный бедный человек". - "Ты прав, прав. Деньги нам нужны", - вспоминает художник Никас Сафронов.

Откуда у Жириновского взялся талант делать деньги? Его предки по отцовской линии владели мебельной фабрикой. В 1939 году её национализировали. Политик собирался вернуть предприятие себе, но не успел. Зато в 1999 году он учредил Университет мировых цивилизаций. Только кадастровую стоимость земли под вузом эксперты оценивают в 180 миллионов рублей, а само здание гораздо дороже.

"С виду 20 тысяч квадратных метров. Метро "Октябрьская", начало Ленинского проспекта. Ну, думаю... год назад 3-3,5 миллиарда оно бы стоило", - говорит Андрей Ковалев.

Цена очного обучения в университете начинается от 130 тысяч рублей в год. Вуз получает субсидии на научную деятельность и миллионные госконтракты на исследования. Вообще, делать бизнес, будучи известным политиком, гораздо проще, чем обычным юристом или переводчиком с турецкого.

Народное признание тоже большое подспорье. За каждый поданный за ЛДПР голос на выборах в Госдуму партия ежегодно получала 152 рубля дотаций из государственного бюджета. Эта норма действовала для тех партий, которые набрали более 3 % голосов. Таким образом, за три года ЛДПР удавалось получить из федерального бюджета почти 3,5 миллиарда рублей. При этом у партии имелись и альтернативные источники дохода. Ходили слухи, что фракция ЛДПР на треть состоит из коммерческих депутатов. Мандаты в Госдуму якобы стоили от 100 до 400 миллионов рублей.

"Я знаю, что мой товарищ, который работал у Жириновского, пришёл на второй срок. Ему сказали: "Давай деньги. Нет денег? Иди". А он много старался, делал", - рассказывает Никас Сафронов.

При этом у Жириновского были ещё и личные критерии отбора. ЛДПР и правда больше походила на талантливый и хорошо организованный бизнес, где деньги делались буквально на всём. Так, может, на том и стоял Жириновский? Он оказался талантливым коммерсантом, который превратил политику в выгодный товар и умело его продавал.

"Он создатель политического театра во всероссийском масштабе. Где появлялся Жириновский, значит, может быть, какой-то ну не спектакль, но этюд можно увидеть", - считает писатель Нина Пушкова.

Придворный шут или агент КГБ?

В свободное время Владимир Жириновский успевал записать сольный альбом, поучаствовать в ток-шоу и сыграть в десятке фильмов самой разной направленности. Его можно увидеть в криминальной драме Юрия Кары "Репортёры". В комедии Валерия Комиссарова "Корабль двойников". И даже в выпуске сатирического журнала "Фитиль", где он в роли чиновника по фамилии Минфин. Впрочем, ярче всего драматический талант Жириновского проявился в спектаклях, которые он устраивал в Госдуме. Лидер ЛДПР таскал за волосы депутата Евгению Тишковскую. Обещал расстрелять всех воров, жуликов и коррупционеров и провоцировал драки среди народных избранников. В самом массовом побоище участвовало 20 человек.

Жириновский делал всё, что ему заблагорассудится: обещал с помощью метеорологического оружия изменить гравитационное поле Земли, чтобы потопить США; грозил, что российские солдаты будут мыть сапоги в Индийском океане; предложил увольнять политиков весом выше 80 килограммов.

"Казалось бы, то, что для других было невозможно, ему это сходило с рук", - удивляется Пушкова.

Чем лидер ЛДПР заслужил такую привилегию и такой особый политический иммунитет?

"Ему позволили эту роль, ему дали эту некую роль. У него столько было проступков, его можно было давно посадить. Но он был человек системы. Он был на службе, он работал", - считает Никас Сафронов.

Быть умным и при этом виртуозно играть дурачка - задача не из лёгких. Но именно этой сложной работой раньше занимались шуты. Они всегда были одними из самых образованных и приближённых к монарху людей. Шут Петра Первого Иван Балакирев принадлежал к старинному дворянскому роду и обучался в Преображенском полку инженерному искусству. Шут французского короля Генриха Третьего Шико тоже был дворянином и сделал прекрасную военную карьеру.

"Если бы его не было, страна бы попала в какую-то депрессию и какой-то хаос тяжеленный. Каждый день разоряет то "Чара", то "МММ", то это. Люди в таком состоянии, и вдруг Жириновский говорит: "А завтра мы их всех..." И ты как бы уже получил плацебо и думаешь: "Ага, завтра всё-таки мы на них... А ладно с этими деньгами, обманули и обманули". Выживали. Давал надежду на выживаемость. Некий доктор", - считает Никас Сафронов.

"Жириновский был человеком с фантастическим чувством аудитории. Он говорил то, что хотела аудитория. Он говорил то, что хотел народ. Он очень остро чувствовал вообще меняющуюся ситуацию, он был таким политическим животным абсолютно", - говорит Михаил Швыдкой.

Очевидно, это амплуа досталось Жириновскому не просто так. Так кто же скрывался за маской политического популиста? Шеф Московского бюро международной газеты Financial Times Чарльз Кловер в своей книге "Чёрный ветер, белый снег" причислял Жириновского к агентам КГБ, а Сергей Жариков - к турецким разведчикам.

В Турции Жириновский проходил преддипломную практику и попал там в тюрьму за советский значок. По одной версии, он его подарил, а по другой, хотел продать своему коллеге-турку. В итоге будущего политика обвинили в коммунистической пропаганде и посадили за решётку. Каким образом Жириновскому удалось выбраться из турецких застенков? Неужели его просто оправдали или всё-таки кто-то помог и для чего? Вернувшись домой, будущий политик тихо работал никому неизвестным юристом, пока не настал подходящий момент. Может, кто-то заблаговременно делал на него ставку?

"Он же был спойлером Ельцина, то есть он не был оппозиционером. Вы же прекрасно понимаете, он подыгрывал Ельцину, но оттягивал электорат, что называется, противоположный. То есть мешал Зюганову и коммунистам", - откровенничает Сергей Жариков.

Первый политтехнолог Владимира Жириновского утверждает: за его бывшим шефом стояли люди из КГБ СССР. Они отвечали за внешнюю разведку. Расчёт был прост - выпустить Жириновского, словно джина из бутылки.

"И мы, естественно, создали такой образ человека, который может прийти к власти. И он как бы дышит Ельцину в затылок. Естественно, он должен быть страшным, как Бармалей. Мы пугали Запад, что либо Ельцин, либо вот такой дуче", - говорит Жариков.

Но почему тогда в Кремле проект "Жириновский" не свернули сразу после успешного выполнения задачи? Возможно, там поняли, что такой политический антигерой и дальше может быть весьма полезен.

"Я вообще считаю, что его надо было бы оцифровать и преподавать его поведение как одно из вариативных поведений политика во всех институтах власти", - шутит писатель Андрей Тюняев.

И Жириновский этого достоин. За 30 лет в стране многое изменилось, а лидер ЛДПР удержался, и пока никто не смог его заменить.

"Нет нормального клоуна в Госдуме. Но клоуна не в плохом смысле, а в хорошем. Они сидят, засыпают за своими планшетами или чем-то, любуются в свои телефоны, а воз-то и ныне там, результата нет", - говорит Тюняев.

Но если Жириновский и правда был связан с людьми из внешней разведки, становится понятно, почему он так умело маневрировал во власти и давал такие точные прогнозы.

Жириновский на самом деле жив

В декабре 2021 года всё выглядело так, что многие подумали: по всей видимости, Жириновский что-то знал и... проговорился.

"Отказываетесь? Тогда мы можем принять другую программу. А какую - вы почувствуете в 4 часа утра 22 февраля", - восклицал с трибуны Госдумы.

Выступление породило череду самых невероятных слухов. Например, писатель и журналист Андрей Тюняев вообще не поверил в то, что Жириновский умер!

"Как ни странно, но его уход из жизни, такой официальный, он послужил самым лучшим методом изоляции этого человека от политических высказываний", - предполагает Тюняев.

Удивительно, но первый пиарщик Жириновского Сергей Жариков тоже допускает самое фантастическое и невозможное.

"Он мог пойти на какой-то неординарный шаг. Так что есть такая версия, что он жив-здоров и уехал в Дубай. И там посмотрит, если вы про него сделаете программу", - говорит Жариков.

В смерть Жириновского и правда не хочется верить. Ведь за 30 лет харизматичный лицедей и яркий политик сумел стать своим для многих, а народная любовь всегда идёт под руку с самыми невероятными легендами. И кто знает, может, он и правда наблюдает за нами и оставленной им страной откуда бы то ни было.

По материалам программы "Русские тайны" на канале "ТВ Центр"