В США узнали неожиданную деталь в ультиматуме Трампа по Украине

США могут не ввести санкции после истечения срока ультиматума для России.

О возможном отказе Вашингтона от санкций написала газета The New York Post (NYP). По словам собеседника издания, Белый дом рассчитывает на соглашение с Москвой, так как такой вариант событий наиболее предпочтителен для президента США Дональда Трампа. Администрация американского лидера надеется на дипломатическое решение.

Тем временем в Белом доме анонсировали заявление Трампа по итогам визита специального посланника Стивена Уиткоффа в Москву.Выступление начнется в 23:30 мск. Американский президент ранее заявил, что намерен усилить антироссийские санкции, если не будет прогресса в мирном урегулировании по Украине до 8 августа.