Названа сенсационная причина загадочного недуга Филиппа Киркорова

Филипп Киркоров весной серьезно пострадал на концерте в Санкт-Петербурге. В мае у поп-короля отечественной эстрады диагностировали ожог второй степени, бурсит (воспаление слизистой сумки), частичный некроз кожи и лимфаденопатию (увеличение лимфатических узлов). Артист долго не обращался за медицинской помощью, усугубив тем самым ситуацию.

С тех пор здоровье поп-короля заметно ухудшилось. На днях в Сети появилось пугающее видео, на котором Филипп Киркоров не мог сесть в автомобиль без посторонней помощи.

При этом ходят слухи, что информация про ожог и прочее не соответствует действительности. Якобы на самом деле Филипп Киркоров столкнулся с осложнениями, вызванными многочисленными пластическими операциями.

Сам певец о своем недуге предпочитает не распространяться, его представители тоже крайне скупо обсуждают эту тему. Поэтому нет ничего удивительного, что общественность крайне заинтригована и в Сети строит самые разные версии, что же происходит с артистом.

Так, экстрасенс Дарья Миронова и вовсе заявила, что Филиппа Киркорова приворожили. Дескать, поэтому артист и болеет.

"Это страшные вещи. Как это может отражаться на звездах? Это болезни. Вот Андрей Губин, какой красавчик был. Но в какой-то момент он пропал с экранов и стал сильно болеть. Долго не мог найти свой диагноз. Я считаю, что на него очень много приворотов сделано. Сейчас все говорят о здоровье Филиппа Киркорова, как резко он стал плохо себя чувствовать, сколько у него проблем. 100%, на него делали и будут делать привороты", - убеждена Миронова.

Она сообщила, что лично к ней обращались, чтобы приворожить Киркорова, однако она категорически отказалась это делать. Кроме того, отметила экстрасенс, большое значение имеют подарки, цветы и прочие подношения артистам от поклонников. Эти дары тоже могут нести большую опасность.

"Я всегда говорю: ребятки, вы выступаете на концертах, вам кидают подарки, цветы. Посмотрите сто раз, прежде чем взять – а вдруг это цветок кладбищенский, вдруг это "крадник" вам кидает фанат. "Крадник" - значит украсть судьбу у успешного человека. Человеку дарят какого-нибудь плюшевого мишку или статуэтку, какой-то безобидный подарок. А человек потом начинает чахнуть и болеть", - заключила Дарья Миронова в шоу "В гостях у Ханги".