Появилась информация о новой свадьбе Анны Седоковой

В конце прошлого года Анна Седокова пережила страшный удар. Ее бывший муж, баскетболист Янис Тимма, свел счеты с жизнью аккурат после дня рождения певицы. Для Анны это стало шоком, она попала в клинику с нервным срывом. Придя в себя, певица записала видеообращение, в котором призналась, что жизнь с Янисом была для нее адом.

Постепенно артистка стала возвращаться к жизни: выходить в свет, записывать песни, путешествовать, принимать участие в телесъемках. А с недавних пор Седокова начала выкладывать на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" фото и видео, демонстрирующие шикарные букеты. В Сети теперь судачат, что таким образом артистка намекает на новые любовные отношения.

Ясновидящая Дарья Миронова убеждена, что очередная свадьба Анны Седоковой не за горами. "Я абсолютно точно уверена, что Анна Седокова выйдет замуж. Со смерти ее мужчины до момента ее замужества пройдет года полтора максимум. Она должна построить заново свою жизнь, свою империю. Она достаточно амбициозная женщина", - отметила экстрасенс в программе "В гостях у Ханги".

Миронова отметила роковую женскую манкость Седоковой, которая заставляет мужчин делать все, что она хочет. "Ничего личного я против нее не имею, но есть люди, которые не умеют любить себя, не умеют любить других, но умеют быть очень сильными манипуляторами. И вот здесь, наверное, я бы сказала, что она очень мощный манипулятор. Она обладает очень опасной энергетической женской манкостью. Мужчины попадают в эти сети и находятся как под гипнозом", - заключила Миронова.