ФСБ показала обыски во дворцах экс-госсекретаря Дагестана Магомедова

По делу экс-госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова арестовали активы на три миллиарда рублей.

В Дагестане и Москве прошло 70 обысков, в ходе которых были изъяты деньги, драгоценности, предметы роскоши и документы, сообщили в Центре общественных связей ФСБ России.

Следователи выявили причастность Магомедова к хищению у государства крупнейшего нефтеперевалочного комплекса Северного Кавказа - "Дагнефтепродукта". Установлено, что фигурант дела перевел в республиканскую собственность государственное предприятие, использовав административный ресурс. После оно было реализовано в пользу подконтрольных ему лиц по заниженной стоимости.

В настоящее время комплекс "Дагнефтепродукт", а также вновь построенный нефтеперерабатывающий завод ООО "Дагнотех" общей стоимостью более 100 миллиардов рублей, возвращены государству.

В Дагестане и Москве проведено 70 обысков, в ходе которых были изъяты деньги, драгоценности, предметы роскоши и документы.

Магомед-Султана Магомедова задержали 25 июня. Возбуждено уголовное дело по статьям "Мошенничество" и "Легализация денежных средств, полученных преступным путем". Генпрокуратура подала иск также к его родственникам.

Кроме того, Магомедова уволили с должности Государственного секретаря Республики Дагестан "в связи с утратой доверия".