Меган Маркл показала, как отметила день рождения: родню принца Гарри на праздник не позвали

4 августа второй снохе британского короля Карла III, малоизвестной американской актрисе Меган Маркл, исполнилось 44 года. Свой день рождения именинница отметила в узком семейном кругу. Говорят, родню мужа, принца Гарри, на праздник не пригласили.

Торжество прошло в США, в одном из элитных ресторанов в Беверли-Хиллз. На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Меган Маркл опубликовала фотографию, на которой запечатлена задувающей свечи на именинном торте.

"Задуваю свечи в эти прекрасные 24 часа и благодарю супруга, друзей и семью за то, что они сделали этот день таким особенным. Тем, кого я не знаю, но кто шлет мне любовь каждый день, - большое спасибо. Пожалуйста, знайте, я это чувствую и ценю", - написала Меган.

Отметим, что Маркл старше своего венценосного супруга. Однако она старается соответствовать мужу. Меган тщательно следит за собой и своим стилем. Кроме того, Маркл пытается заработать любыми способами, ведь после отказа от выполнения королевских обязанностей паре приходится самим заботиться о своем достатке.