Обширную экскурсионную программу приготовили для детей из Горловки в Москве

В Музее Победы в Москве стартовала трёхдневная экскурсионная программа, подготовленная для детей из города Горловки Донецкой Народной Республики.

В составе делегации - около 150 школьников средних и старших классов. Для гостей подготовили насыщенную программу. Она началась с торжественной встречи в Музее Победы. Где для детей провели экскурсию, презентацию книги и познакомили с историей и деятельностью топливно-энергетического комплекса России.

Помимо экспозиции на Поклонной горе, школьники увидят также Ржевский мемориал Советскому солдату, музей "Ставка Сталина". Познакомятся с историей военной Москвы во время обзорной экскурсии и посетят павильоны ВДНХ.

"Дети должны вернуться с позитивными ощущениями. С огромным количеством различной интересной, в том числе исторической информацией. Наверное, мы хотели бы очень, чтобы они прониклись нашей историей - историей нашей общей страны. И рассказали об этом сверстникам. Но мы, если будет такая возможность, соответственно, обязательно постараемся повторить такой проект", - рассказал заместитель министра энергетики России Эдуард Шереметцев.