Варнава осталась без шикарной квартиры в Москве и начала все заново на Кипре

Екатерина Варнава считалась одной из самых успешных артисток шоу Comedy Woman, даже после завершения участия в проекте она находилась на волне, у нее было множество предложений. И даже во время пандемии Екатерина не сидела без дела.

Однако в 2022 году все изменилось. После неудач с проектами "Цикады" и "Безбашенная", из которых ее либо вырезали, либо вовсе не показали, артистка столкнулась с эмоциональным кризисом. Все, что раньше казалось ее сильной стороной, вдруг стало ненужным. Варнава рассказала в интервью журналу Solovey Mag: "Я вдруг поняла, что мне совершенно некуда себя деть. Лежала несколько недель. Просто лежала".

Дальше - хуже. Варнава призналась, что подсела на алкоголь. И лишь появление мужчины, которому была нужна ее поддержка, все изменило. В итоге они помогли друг другу. "Мы до сих пор вместе. Мы не афишируем наши отношения, я больше не хочу", - подчеркнула актриса.

Она продала шикарную квартиру в Москве на Патриарших и переехала на Кипр. Там Екатерина начала жизнь с чистого листа. Актриса приобрела квартиру в Никосии. "Теперь я просыпаюсь и первым делом иду на балкон поливать деревья, протирать листочки. В общем, мне 40, и я наконец успокоилась", - заключила Екатерина.

Она заново строит карьеру. Теперь Варнава развивается в качестве продюсера. Недавно она презентовала публике собственное кабаре-шоу Drama Queen. Кстати, ее возлюбленный является режиссером этого проекта. Артистка не скрывает, что вложила в шоу все свои средства и у нее нет "подушки безопасности". Однако Варнава не боится трудностей и в планах у нее строительство собственного театра.