Как московские школьники готовились к Большой арктической экспедиции

7 августа стартует пятая Большая арктическая экспедиция. Школьники и студенты московских колледжей отправятся на мыс Челюскин. А сегодня участники рассказали, как готовились к путешествию. Причем, предстоит не просто прогулка, а научное исследование, где каждый может проявить себя.

За сутки до отправления в Арктику участники экспедиции делятся своей радостью и переживаниями. 14 ребят отобрали из 10 тысяч московских школьников и студентов колледжей, желающих покорить север. Этапов было несколько. Нужно было написать Арктический диктант, пройти много конкурсов, ведь впереди всех ждет не только романтика, но и непростые ситуации, к которым готовятся еще в Москве.

"Во время арктического путешествия может пойти все не так. На самом деле, мы будем находиться в самых труднодоступных участках нашей планеты - мыс Челюскин, море Лаптевых. Любая болезнь, любая травма может привести к тому, что мы не сможем реализовать наши задачи", - рассказал Матвей Шпаро, руководитель Большой арктической экспедиции.

Поэтому продуманы уже все ходы спасательных операций. Но это вопрос взрослых. А юные участники экспедиции мыслят только позитивно и ждут незабываемых приключений. Тем более, что они уже были на учебно-тренировочных сборах в Карелии и показали себя на отлично. Первому отряду на мысе Челюскин предстоят непростые работы.

А второй отряд участников экспедиции займется оценкой туристического потенциала побережья моря Лаптевых. И изучит термокарстовые озера. Кроме планов исторически важных и научных, у ребят есть и личные ожидания от этой непростой экспедиции. Среди участников и будущий повар, поэтому меню уже тоже продумано до мелочей.

Испытывать себя на прочность ребята будут две недели. А еще участники решили пробежать самый северный марафон Евразии. Каждый в среднем преодолеет по полтора километра и в целом это сложится в 42.