Две площадки "Мой район" заработали в рамках форума "Территория будущего. Москва 2030"

Две площадки "Мой район" заработали в столице в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Одна из них в Сколкове, другая - в парке 50-летия Октября на западе столицы.

Посетителей сразу привлекает бассейн в виде реки, по которой любой желающий может прокатиться на каяке или сапборде. Всё это проходит в павильоне, посвященном космосу, где можно очутится на экзопланете, увидеть орбитальный модуль и спутниковую систему. Организаторы также предлагают подумать и о том, как можно дальше развивать технологии, которые сейчас активно реализуются в Москве.

"Уже сейчас у города есть цифровой двойник, роботы-доставщики, интеллектуальная система управления транспортом на основе искусственного интеллекта, искусственный интеллект активно применятся в медицине и во многих других сферах, десятки проектов. Здесь конкретно хотели бы показать, отразить, предложить поразмышлять о том, как дальше могут развиваться такие развитые агломерации, как Москва", - отметил Иван Кутузов, представитель оргкомитета форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030".