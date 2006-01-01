Недостроенный элитный поселок "Барвиха Вилладж" грозит опасностями для жителей

Элитный поселок с красивыми домиками и облагороженной территорией: так должна была выглядеть "Барвиха Вилладж". Однако взамен жители Одинцовского поселка получили лишь торчащую арматуру, неустойчивые конструкции и замороженную стройку. Рады руинам только подростки, нашедшие себе опасное развлечение.

Покосившийся забор, за ним - развалившиеся кирпичные стены, заросшие густой травой - так выглядит недостроенный поселок "Барвиха Вилладж". Сегодня он не только портит местные пейзажи, но еще и калечит жизни молодых людей. Сюда они приходят пощекотать нервы - сделать атмосферные фото, полазить по заброшенному объекту. Однако вместо ярких эмоций многие дети и подростки получают тяжелые травмы.

И с каждым годом количество пострадавших увеличивается. Правда, это молодых людей не особо пугает. Вот на "заброшку" пришли два друга. Они признаются, что все риски осознают, но любопытство все равно берет верх.

То, что молодых людей манит все неизведанное и опасное, вполне естественно. Но взрослые задаются вопросом, почему доступ на заброшенный объект свободный. Забор существует, только в нем сплошные дыры. Пройти может любой. А вот выбраться живым - не каждый. Повсюду торчит арматура, много шатких конструкций, а еще открытые колодцы, доверху затопленные водой.

Строительство элитного поселка "Барвиха Вилладж" началось еще в 2006 году. Работы, вспоминают местные жители, шли активно. Еще не готовый объект презентовали будущим покупателям. Людям обещали хорошую инфраструктуру и благоустроенную территорию, но в какой-то момент стройку заморозили.

По проекту, застройщик должен был возвести 19 таунхаусов премиум-класса. В 2007 году стоимость квартир на этапе строительства начиналась от полумиллиона долларов. И недвижимость охотно скупали. Дома были готовы почти на 80%, но вместо роскошных квартир люди получили вот такие опасные руины.

Деньги покупателям никто не вернул. Застройщик признан банкротом, а потому не может снести то, что когда-то им было возведено. Бессильна и администрация Одинцово - к частной собственности не имеет права прикасаться по закону.

"Направлены обращения в УМВД России по Одинцовскому городскому округу с просьбой об оказании содействия в регулярном патрулировании объекта, предотвращения доступа несовершеннолетних на объект и прилегающий к нему земельный участок, а также конкурсному управляющему "Барвиха-Вилладж" с указанием восстановить ограждение и тем самым закрыть доступ посторонних лиц на вышеуказанную территорию", - говорится в комментарии.

Местные жители рассчитывают на снос недостроенного поселка после того, как он перейдет в государственную собственность. Однако это может занять еще несколько лет.