Масштабная реставрация старинных зданий проводится в Москве

Дома как украшение города: в Москве началась реставрация старинных зданий. Стоявшие с обветшалыми фасадами и неотремонтированными подъездами строения приведут в парадный вид. Как будут выглядеть обновленные памятники архитектуры и как впишутся в улочки старой Москвы?

В тихом Весковском переулке новое дыхание обретает его украшение - доходный дом постройки 1901 года. Век назад здесь жили люди со средним достатком - учителя, медработники, художники.

"Он очень милый, уютный и архитектурно очень московский. Очень интересные сандрики, очень интересный карниз", - рассказала Мария Василёнок, гид по Москве, культуролог.

Эту эклектику, актуальную в начале прошлого века, бережно обновляют специалисты Фонда капитального ремонта.

"Здесь никогда не было капитального ремонта, всё поддерживалось в рамках текущей эксплуатации. Сейчас же мы всё заменили - в полном объеме. В рамках ремонта фасада мы выполнили работы по расчистке, по частичной замене кирпичной кладки", - рассказал Кайрат Нарумов, представитель подрядной организации.

Дому возвратят и редкий цвет фасада - с нежным названием "персиковый крем". Нынешние обитатели в один голос говорят: дождались.

"В рамках ремонта фасада специалисты отремонтировали балконы, заменили отливы и откосы. На данный момент на завершающем этапе у нас находятся работы по ремонту подъездов", - сообщил Равиль Курмакаев, начальник отдела управления строительного контроля по ЦАО (ОКН).

В подъездах восстанавливают каждую деталь, обновляют стены и потолки. Не меньший объем работ предстоит выполнить и в этом замечательном доме - в Большом Факельном переулке. Ему в этом году 165 лет.

"Мы столкнулись с некоей сложностью - это восстановление декоративных элементов из кирпичной кладки. В этом как раз заключался интерес работы с подобным объектом", - отметил Федор Фёдоров, представитель подрядной организации.

Работы на кровле уже завершены. Заменили системы отопления и водоснабжения. "Мы выполняем работы по ремонту фасада, ремонту подъездов, а также ряду инженерных внутридомовых сетей. Особое внимание мы уделяем фасаду, чтобы восстановить исторический облик здания", - сообщил Сергей Маленков, ведущий инженер управления строительного контроля по ЦАО (ОКН).

Фасад этого здания пока скрывают строительные леса. Знаменитый доходный дом Шнауберта, в основе которого - палаты 18 века, приводят в порядок по индивидуальному проекту.

"Открытием для нас было много нового в части прошлых ремонтных работ. И мы можем даже наблюдать заделку пеной. Это обычная пена монтажная, которой раньше заделывали элементы для того, чтобы наверстать или нарастить объем", - рассказал Даниил Лосин, главный эксперт ФКР Москвы.

Всю эту фальшивую декорацию уберут. Инженерные системы заменят, декоративные элементы и руст - укрепят. Фасад обработают антигрибковым составом. Словно в благодарность, дом открывает свои тайны.

"Когда мы делали демонтажные работы, мы нашли вот такую плитку. И мы воссоздали похожий вариант. Здесь будет выкладываться всё из майолики", - говорит Аркадий Манучаров, руководитель подрядной организации.

Цвет стен в подъездах согласован с местными жителями. Алеся живет здесь уже четверть века. Помнит еще эпоху коммуналок. Очень рада, что наконец-то преобразятся фасад, крыша и подвал:

"Для нас это, конечно, очень радостное действие и момент. Потому что дом малоквартирный, мы все друг друга знаем. И мы очень довольны тем, что сейчас здесь происходит".

Работы идут полным ходом. Совсем скоро во всей красе предстанет еще одна жемчужина Москвы.