ЦИК аннулировал мандат Додика и постановил провести выборы

ЦИК Боснии и Герцеговины единогласно принял решение об аннулировании мандата президента Республики Сербской Милорада Додика.

Центризбирком республики действовал по решению суда и согласно положениям закона о выборах.

Будут назначены досрочные выборы в энтитете, пишет Dnevni Avaz.

26 февраля суд признал Милорада Додика виновным в неподчинении высокому представителю мирового сообщества Кристиану Шмидту. Он был приговорен заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Додик, в свою очередь, вердикт суда не признал и заявил, что не допустит досрочных президентских выборов в энтитете.

Россия решение Апелляционного суда Боснии и Герцеговины в отношении Додика не поддерживает. В МИД назвали обвинительный приговор "неправосудным и антидемократическим".