ЦИК аннулировал мандат Додика и постановил провести выборы

ЦИК Боснии и Герцеговины единогласно принял решение об аннулировании мандата президента Республики Сербской Милорада Додика.
Центризбирком республики действовал по решению суда и согласно положениям закона о выборах.
Будут назначены досрочные выборы в энтитете, пишет Dnevni Avaz.
26 февраля суд признал Милорада Додика виновным в неподчинении высокому представителю мирового сообщества Кристиану Шмидту. Он был приговорен заочно к году тюремного заключения и шести годам запрета на государственную и муниципальную службу. Додик, в свою очередь, вердикт суда не признал и заявил, что не допустит досрочных президентских выборов в энтитете.
Россия решение Апелляционного суда Боснии и Герцеговины в отношении Додика не поддерживает. В МИД назвали обвинительный приговор "неправосудным и антидемократическим".