Медведева высказалась о расставании с Гайнутдиновым: "Приходя домой, хочется побыть в тишине и покое"

Недавно фигуристка Евгения Медведева и танцор Ильдар Гайнутдинов рассекретили свои романтические отношения. Пара познакомилась на съемках телепроекта "Звездные танцы".

В новом интервью пара рассказала, как складывались их отношения. По словам Ильдара, поначалу они, как остальные, репетировали по два-три часа, а потом разъезжались. Однако затем они стали заниматься дольше, задерживаться, и им это нравилось. А когда телепроект подошел к концу, оба поняли, что им не хватает друг друга.

Они искали любой повод, чтобы увидеться. И один и второй посещали шоу друг друга. Поддерживали связь через телефон. Переломным моментом была болезнь Ильдара. Евгения за ним чутко ухаживала. А потом уже заболела она, и настала его очередь заботиться о ней.

Евгения подчеркнула, что в их отношениях нет глянцевости. Главное для них - уважение. "Мы взрослые люди, и у каждого из нас сформировался какой-то жизненный темп и ритм. Во всем стоит соблюдать меру и не терять адекватности", - подчеркнула фигуристка в беседе с изданием "7 Дней".

А недавно в Сети муссировались слухи о расставании влюбленных. Медведева прокомментировала эту информацию:

"Мы не расставались, зачем нам расставаться? У нас достаточно спокойные отношения, мы стараемся друг для друга быть островком безопасности, эмоциональной и физической. Потому что у нас активная социальная жизнь и для нас действительно важно сохранять это спокойствие. В современном мире очень сильно перегружена нервная система из-за работы, из-за количества контента в тех же социальных сетях. Нашему мозгу приходится много что фильтровать. И приходя домой, реально хочется побыть в тишине и покое. Это важно и для меня, и для Ильдара, и в этом мы тоже сошлись".