Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Овны
Поосторожнее на поворотах! Марс – главная планета знака – сегодня входит в ваш сектор личной жизни. Не наломайте дров из-за своей импульсивности.
Тельцы
Работа и здоровье выходят на первый план. Марс дает вам энергию, чтобы навести порядок в делах, перенастроить рутину, вернуться к занятиям спортом.
Близнецы
Марс предлагает вам стать заметнее. Поэкспериментируйте с образом, стильными новинками, хобби и развлечениями - лето не для скуки, а для ярких идей!
Раки
Домашние дела заиграют новыми красками. Марс в Весах - дипломированный специалист по наведению уюта, как и вы. Так что завидуем вашей семье.
Львы
Начинается период общения, поездок и идей. Марс добавляет огня вашим словам, поэтому используйте его мощь для переговоров и новых знакомств.
Девы
Сегодня особенно хорошо размышлять, на что тратить деньги, а что подождет. Кстати, может всплыть интересная идея, как заработать к началу учебного года.
Весы
Марс поселился в вашем знаке на полтора месяца - это бонус от Вселенной! Вы будете чувствовать себя уверенно и действовать более решительно.
Скорпионы
Звезды отправляют вас в зону тишины и внутреннего анализа. Пора подумать о себе и о том, как поддерживать тот уровень энергии, который вас устроит.
Стрельцы
Путешествия, друзья - ваши темы. Марс усилит лидерские качества: вы сможете организовать тусовку или поездку. Все будут в восторге от ваших идей!
Козероги
В карьере или бизнесе скоро появятся новые возможности. С 11 августа по 22 сентября – хорошее время, чтобы заявить о себе без стеснения.
Водолеи
Учеба, поездки, новые впечатления – впереди интересные полтора месяца. Может, пора спонтанно собрать рюкзак и отправиться за приключениями?
Рыбы
Марс напоминает: финансы любят тех, кто ими управляет. Не спешите тратиться на все подряд, но и от радостей жизни не отказывайтесь - найдите баланс.