Гороскоп на сегодня, 7 августа, для всех знаков зодиака

Овны

Поосторожнее на поворотах! Марс – главная планета знака – сегодня входит в ваш сектор личной жизни. Не наломайте дров из-за своей импульсивности.

Тельцы

Работа и здоровье выходят на первый план. Марс дает вам энергию, чтобы навести порядок в делах, перенастроить рутину, вернуться к занятиям спортом.

Близнецы

Марс предлагает вам стать заметнее. Поэкспериментируйте с образом, стильными новинками, хобби и развлечениями - лето не для скуки, а для ярких идей!

Раки

Домашние дела заиграют новыми красками. Марс в Весах - дипломированный специалист по наведению уюта, как и вы. Так что завидуем вашей семье.

Львы

Начинается период общения, поездок и идей. Марс добавляет огня вашим словам, поэтому используйте его мощь для переговоров и новых знакомств.

Девы

Сегодня особенно хорошо размышлять, на что тратить деньги, а что подождет. Кстати, может всплыть интересная идея, как заработать к началу учебного года.

Весы

Марс поселился в вашем знаке на полтора месяца - это бонус от Вселенной! Вы будете чувствовать себя уверенно и действовать более решительно.

Скорпионы

Звезды отправляют вас в зону тишины и внутреннего анализа. Пора подумать о себе и о том, как поддерживать тот уровень энергии, который вас устроит.

Стрельцы

Путешествия, друзья - ваши темы. Марс усилит лидерские качества: вы сможете организовать тусовку или поездку. Все будут в восторге от ваших идей!

Козероги

В карьере или бизнесе скоро появятся новые возможности. С 11 августа по 22 сентября – хорошее время, чтобы заявить о себе без стеснения.

Водолеи

Учеба, поездки, новые впечатления – впереди интересные полтора месяца. Может, пора спонтанно собрать рюкзак и отправиться за приключениями?

Рыбы

Марс напоминает: финансы любят тех, кто ими управляет. Не спешите тратиться на все подряд, но и от радостей жизни не отказывайтесь - найдите баланс.