58-летняя Мария Шукшина вышла в свет и показала новую внешность

Мария Шукшина считается одной из самых закрытых актрис. Она крайне редко посещает светские мероприятия, почти не снимается на телевидении. Актриса активно занимается общественной деятельностью, у нее нет времени на общение с журналистами.

И все же в своем плотном рабочем графике Мария Шукшина нашла возможность посетить премьеру фильма "Иван Семенов. Первый поцелуй" в Москве. Известная актриса предстала перед публикой в скромном черном наряде, который дополнила светлым пиджаком. Свой образ она завершила крошечной сумочкой. Светлые волосы актриса распустила.

В Сети бурно обсуждают новый выход в свет Шукшиной. По мнению поклонников, актриса, которой весной исполнилось 58 лет, сильно изменилась. Фанаты оставляют комментарии в Интернете, что Мария будто бы набрала лишние килограммы и словно бы постарела.

Другие, впрочем, с первыми спорят. Они считают, что Шукшина хорошо выглядит для своего возраста, просто, в отличие от многих артистов, она предпочитает стареть естественно, а не прибегать к искусству пластических хирургов.