Развод Дибровых назвали большим бизнес-проектом

В семье телеведущего Дмитрия Диброва разразился скандал. Его 36-летнюю красавицу жену Полину поймали на измене. Любовником жены Диброва называют 50-летнего бизнесмена Романа Товстика. Якобы для встреч с Полиной мужчина снял дом по соседству с особняком телеведущего.

Когда вскрылся обман любимой, Дибров гостил у друга в Испании. Знакомые шоумена рассказали, что для Дмитрия предательство Полины стало страшным ударом. Причем он узнал об измене последним, когда информация просочилась в СМИ.

Меж тем Полина не растерялась и уже успела на фоне шумихи прорекламировать свой женский клуб, анонсировав новое мероприятие: бранч на Рублевке, за вход на мероприятие попросив по пять тысяч рублей.

"У меня есть версия, что вся эта история - большой бизнес-проект. Как детективщик и сценарист, я вижу, что там как будто прописан сценарий и все действующие лица ему следуют", - высказала мнение писательница Юлия Шилова.

Она указала на то, что каждый день что-то происходит, постоянно развиваются события, и предположила, для чего это все затеяно. "Это все очень похоже на пиар-кампанию для продвижения бизнесов двух дружеских семей", - заключила писательница.

Шилова отметила, что после вспыхнувшего скандала теперь вся общественность в курсе, чем занимается Товстик, как выглядит его брошенная жена, таким образом оба добились медийности. Дибровы, по мнению писательницы, тоже оказываются в выигрыше: Дмитрий на фоне шумихи может стать ведущим нового телепроекта, а Полина получит дополнительную известность и самостоятельность в качестве создательницы собственных проектов.

"Я даже не исключаю, что у этой истории есть реальная основа. То есть и измена была, и развод, возможно, состоится. Но все участники драмы это переживут. И все в итоге получат свою выгоду", - высказала мнение Шилова "Миру новостей".