Американские власти послали представителя президента США Стивена Уиткоффа в Москву, чтобы уложиться в навязанные самим себе сроки урегулирования конфликта на Украине.

Как отмечает Bloomberg, американский лидер Дональд Трамп поставил себя в невыгодное положение собственным решением приблизить дедлайн своего ультиматума по Украине. В итоге "Белый дом стремится уложиться в очередной установленный им самим крайний срок для урегулирования конфликта России на Украине".

Дональд Трамп оказывает сильное давление на Уиткоффа, чтобы тот убедил Москву прекратить боевые действия на Украине, подчеркивает агентство.

Ранее в США отмечали, что вероятность того, что российский лидер Владимир Путин пойдет на уступки, как того потребовал в своих ультиматумах президент США Дональд Трамп, крайне мала. По словам источников, Россия планирует добиться цели обрести полный контроль над ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями. Лишь после этого российские власти могут согласиться перейти к обсуждению условий перемирия.

При этом ужесточение риторики американского лидера Дональда Трампа в отношении Москвы еще больше ослабляет статус США в Арктике. Аналитики подчеркивали, что позиция администрации Трампа в отношении России несет в себе значительные риски — они очевидны, если выйти за контекст конфликта на Украине.