Неустойчивая погода сохранится в начале следующей недели в Москве

В начале недели, которая стартует в Московском регионе 11 августа, сохранится неустойчивая погода. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

Как отметила метеоролог, местами будут приниматься кратковременные дожди — преимущественно во второй половине дня. Это будет происходить за счет трансформации воздушной массы.

Существенного изменения температурного режима можно пока не ожидать. Температура ночью будет в пределах 12-15 градусов, днем — около 182323 градусов, цитирует Позднякову РИА Новости.

Ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец пообещал москвичам "окно" солнечной, сухой и теплой погоды. Однако продержится оно всего лишь один день — 6 августа. Следом вновь придут дожди и похолодание.

Метеоролог Михаил Семенов обещал, что в целом август в столичном регионе будет прохладным. По словам эксперта, в Москве и Московской области столбики термометров днем, как правило, будут подниматься до 20-23 градусов, а по ночам будет холодать до 13-15 градусов.