Находки в багаже Миддлтон и принца Уильяма леденят душу: пакеты с кровью и черные одежды

Бывший секретарь Елизаветы II Дики Арбитер раскрыл детали жизни членов британской королевской семьи, от которых у обычных людей мороз ко коже. Оказывается, Карл III и его наследники должны возить с собой очень странный набор вещей. Все из-за того, что жизнь монаршей семьи строго регламентирована, жесткий протокол необходимо соблюдать даже вдали от посторонних глаз.

Например, принц и принцесса Уэльские обязаны всегда иметь под рукой траурные наряды. Собираясь в поездку, Уильям и Кейт всегда первым делом кладут в чемодан комплект одежды черного цвета. Если вдруг произойдет какая-нибудь трагедия, монаршие особы должны предстать перед народом в подобающем печальному случаю виде. Это правило касалось и Елизаветы II, но однажды, еще будучи принцессой, во время отдыха с мужем в Кении она нарушила предписание. В Лондоне в тот момент случилась трагедия, умер король Георг VI, отец Елизаветы. В чемодане наследницы престола не оказалось траурного платья. Помощники королевы тогда нашли выход, но с тех пор даже на отдых члены монаршей семьи берут черный костюм.

Есть еще одно правило королевских путешествий, которое может шокировать неподготовленную публику. В самолете, поезде или корабле, на котором путешествуют Виндзоры, всегда есть пакеты с кровью и ее продуктами правильного резус-фактора. Если вдруг король или кто-то из наследников получит травму с серьезной потерей крови, докторам не надо будет тратить время на поиски доноров. Иногда мини-холодильник с кровью кладут прямо в чемодан.

"Никогда нет никакой гарантии, что вы получите правильный тип крови в пункте назначения", — пояснил Арбитер в беседе с Daily Express.

Елизавету II в последние годы в поездках сопровождал врач Королевского флота. Медик всегда находился в нескольких шагах от королевы. В чемоданчике доктора был даже мобильный дефибриллятор, не говоря о других приспособлениях для оказания первой помощи.