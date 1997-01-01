Умер артист и телеведущий Владимир Сафронов

Накануне, 5 августа, на 85-м году жизни не стало народного артиста России Владимира Сафронова. Печальную новость распространил Малый театр на своем официальном сайте.

Как передает SHOT, у него была острая сердечная недостаточность. Сафронов работал до последнего, несмотря на проблемы со здоровьем.

Напомним, Владимир Сафронов является народным артистом России, он театральный педагог и режиссер, телеведущий.

С 1972 года актер служил в Малом театре. В конце 1970-х — начале 1980-х гг. вел программы молодежной редакции Центрального телевидения Гостелерадио СССР, посвященные армейской тематике. В 1997–2001 годы Сафронов был ведущим передачи "Впрок", потом вел программу "Экспертиза".