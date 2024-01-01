Технологии и профессии будущего: в столице анонсировали фестиваль "Облачные города"

В новом кампусе МГТУ имени Баумана пройдет фестиваль технологического прогресса "Облачные города", сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина.

По ее словам, на период с 14 августа по 14 сентября запланировано более 200 различных событий.

"Участники познакомятся с перспективными профессиями, возможностями применения искусственного интеллекта и других современных решений в городской среде", - отметила заммэра.

Программисты, ученые, урбанисты, архитекторы, инженеры, предприниматели и культурологи проведут лекции, а на мастер-классах можно будет получить практические навыки в разных сферах - от аудиодизайна и разработки видеоигр до киноиндустрии. Кроме того, свои двери откроет выставка современных художников.

Новый кампус МГТУ имени Баумана заработал в сентябре 2024 года. Это 14 зданий общей площадью около 170 тысяч "квадратов".