Начало переговоров Москвы и Киева в Стамбуле ознаменовало решающий этап урегулирования украинского кризиса. Такое заявление сделал в среду, 6 августа, министр иностранных дел Китая Ван И.

Как подчеркнул китайский политик, которого цитирует РИА Новости, "Россия и Украина начали переговоры, сделав важный шаг вперед". КНР последовательно выступает за урегулирование разногласий дипломатическим путем.

Ранее источники заявили, что Россия может согласиться на введение временной паузы во взаимных воздушных ударах с Украиной. в качестве жеста деэскалации и возможной уступки американским властям. Важно при этом, чтобы киевский режим согласился на такой вариант и соблюдал его.

Что касается навязываемой киевским режимом идеи 30-дневного перемирия, в Кремле подчеркивали, что даже обсуждать это невозможно без учета нюансов. Российская сторона убеждена, что украинские националисты воспользуются этой длительной паузой для передышки и перегруппировки.