Путин провел со спецпосланником Трампа трехчасовой разговор. Главные итоги

Перед переговорами - крепкое и длительное рукопожатие. Владимир Путин и Стив Уиткофф с улыбками обменялись несколькими фразами. И никаких трудностей перевода. Дальнейшая беседа проходила за закрытыми дверями. Длилась около трех часов. В Кремле разговор назвали полезным и конструктивным.

"Если назвать темы, то прежде всего, конечно, это украинский кризис. И вторая тема - это перспективы возможного стратегического развития между США и Россией. С нашей стороны по украинскому вопросу были переданы некоторые сигналы. Соответствующие сигналы получены и от президента Трампа", - сообщил Юрий Ушаков, помощник президента России.

Стив Уиткофф - давний и верный приятель хозяина Белого дома. Не испытывает особо пиетета к киевскому режиму. Поэтому сомнений в том, что информацию передаст без перегибов, нет. Еще и блокнот с собой для верности взял на встречу.

Самолет спецпосланника президента Трампа приземлился в аэропорту "Внуково" в среду рано утром. Там его встречал Кирилл Дмитриев. Глава РФПИ и спецпредставитель Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами в апреле стал первым высокопоставленным российским чиновником, посетившим США с официальным визитом после начала спецоперации. Контакты со Стивом Уиткоффом тогда, видимо, удалось наладить на таком уровне, что сразу по прилете в компании Дмитриева американец отправился любоваться видами столицы. Похоже не на переговоры на ногах, а на непринужденную дружескую прогулку. С полуторачасовым обедом в ресторане.

Это очень осторожное, перемежающееся громкими заявлениями и даже угрозами со стороны Вашингтона, но все-таки возобновление диалога с США. И это очень не нравится тем, кому хотелось бы видеть Россию или хотя бы нашу экономику в руинах. Продемократические американские медиа максимально нагнетают. Ведь в Москву Уиткофф прилетел в тот момент, когда его шеф сам себя загнал в ловушку ультиматумами. Очередной истекает в пятницу. Якобы если не будет заключено мировое соглашение с Киевом, то Москву и покупателей ее энергоресурсов ждут драконовские санкции. Одни эксперты предполагают, что Трамп отправил спецпосланника, чтобы тот привез хоть какое-нибудь обещание России, позволяющее выбраться из цугцванга. Другие как будто берут импульсивного президента США на слабо: мол, сказал - делай.

"Последствия для России могут оказаться крайне серьезными, если Дональд Трамп наконец решит выполнить свои угрозы. Хотя Путин уверен в способности выиграть войну на своих условиях, не соглашаясь на прекращение огня. И главная проблема дипломатии Уиткоффа в Москве в том, что он недооценивает настрой России. Победа для Москвы очень важна. Но нефть - ее ахиллесова пята. Поэтому нужно бить именно в эту точку", - говорят в эфире CNN.

Демпартия США аккурат к визиту Уиткоффа в Москву опубликовала доклад. Смысл документа сводится к тому, что нужно не дипломатию разводить, а давить санкциями. Трампа обвинили в бездействии: за целый год не придумал ни одного мало мальски значимого пакета рестрикций. А Россия тем временем стабилизировала экономику, увеличила экспорт, наладила обход уже введенных ограничений и усилила сотрудничество с другими странами.

Все заголовки англосаксонских СМИ посвящены ультиматуму Трампа о заключении мирного соглашения с Киевом, который истекает в пятницу. Материалы в западной прессе - словно вестник тотализатора: сдюжит хозяин Белого Дома эскалацию отношений с Россией и ее партнерами или нет.

"Похоже, Трамп слишком высоко задрал планку. Его ставка не сыграет, если ему не подыграет противоборствующая сторона. А санкций он не вводит. Наоборот, он вводит их против своих партнеров. И сейчас уже поздно пробовать перевооружать Украину. Поэтому Россия спокойно разыгрывает свою карту. Россия действует более прагматично, чем США. И Трампу нужно как-то выкручиваться из этого положения", - заявил немецкий политолог Клеменс Фишер.

Трамп обещает выйти с заявлением ближе к полуночи по московскому времени. Но западная пресса предпочитает гадания на кофейной гуще. Bloomberg со ссылкой на неназванные источники пишет, что якобы Москва готова предложить временную паузу в обмене авиаударами без полного прекращения боевых действий. Financial Times предполагает, что Трамп придет в ярость, если его спецпосланник вернется ни с чем, и введет санкции против так называемого "теневого флота".

Сам хозяин Белого Дома, похоже, осознал, что с наскока наказать весь мир санкциями не получится. Можно и самому расшибиться. Накануне он отыграл назад. Отказался от угроз о 100-процентных вторичных пошлинах для торговых партнеров России. Не в первый и, видимо, не в последний раз.