Путин обсудил с верховным правителем Малайзии международные и региональные вопросы

Владимир Путин принял в Кремле верховного правителя Малайзии султана Ибрагима.
Он находится в России с первым государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году. Принимали гостя в Зеленой гостиной Кремля.
Султан Ибрагим отметил, что восхищен лидерскими качествами Владимира Путина, и добавил: Малайзия воспринимает нашу страну как партнера, которому можно доверять. В свою очередь, российский президент напомнил, что три раза посещал Малайзию и от визитов остались только самые добрые впечатления. На встрече лидеры обсудили двухсторонние отношения, а также актуальные международные и региональные вопросы.
Путин: По линии различных ведомств у нас идут различные контакты. Руководители правительства бывают в нашей стране. У меня тоже с ними налажены хорошие отношения. Хотел бы отметить, что за январь - май этого года рост товарооборота у нас составил более 40 процентов. И, на мой взгляд, это очень хороший показатель. Мы сотрудничаем на различных международных площадках. Прежде всего, конечно, в рамках ООН. Но хорошо известно, что одним из приоритетов внешнеполитических приоритетов России на азиатском направлении является развитие диалога с ассоциацией государств Юго-восточной Азии. Где Малайзия председательствует в этом году.