Путин обсудил с верховным правителем Малайзии международные и региональные вопросы

Владимир Путин принял в Кремле верховного правителя Малайзии султана Ибрагима.

Он находится в России с первым государственным визитом с момента установления дипломатических отношений между странами в 1967 году. Принимали гостя в Зеленой гостиной Кремля.

Султан Ибрагим отметил, что восхищен лидерскими качествами Владимира Путина, и добавил: Малайзия воспринимает нашу страну как партнера, которому можно доверять. В свою очередь, российский президент напомнил, что три раза посещал Малайзию и от визитов остались только самые добрые впечатления. На встрече лидеры обсудили двухсторонние отношения, а также актуальные международные и региональные вопросы.