Парламент Гагаузии единогласно принял резолюцию с требованием освобождения Гуцул

Парламент Гагаузии на внеочередном заседании единогласно принял резолюцию с требованием освобождения Евгении Гуцул и объективного расследования ее дела.

Также депутаты заявили о том, что она остается легитимным башканом автономии, несмотря на приговор. А сам судебный процесс в отношении Гуцул назвали прямой атакой молдавских властей на особый правовой статус региона и попыткой подавления воли населения.

Главу Гагаузии накануне приговорили к 7 годам лишения свободы за якобы незаконное финансирование оппозиционной партии "Шор" и предвыборной кампании. Адвокаты Гуцул готовят жалобу во все международные правовые организации, а ее сторонники уже выходят на акции протеста.