Дана Борисова отдала изуродовавшему ее хирургу бешеные деньги

Телеведущая Дана Борисова перенесла сложнейшую пластическую операцию. Как только звезда отошла от наркоза, она похвасталась результатом. Но вид Даны шокировал народ.

На второй день после операции Борисова разместила на своей странице в соцсети фото, на которых показала жуткие отеки и швы. По словам телеведущей, хирурги корпели над ней пять с половиной часов. Дане сделали подтяжку лица и шеи, скорректировали четкий угол челюсти и удалили брыли.

Поклонники не поддержали ведущую. Народ уверяет, что врачи испортили красоту Даны. Оказывается, что за операцию Борисова еще и заплатила очень приличную сумму.

Как рассказал Telegram-каналу "Звездач" пластический хирург Денис Агапов, у ведущей "виден естественный результат после SMAS-омоложения нижних двух третей лица и передней корсетной платизмопластики". "По стоимости такая операция варьируется от 600 тысяч до 2 миллионов рублей", — отметил врач.

По словам Агапова, возможно, отек с лица Борисовой сойдет в течение двух месяцев. Тогда последствия операции можно будет оценить. Пока же Дана проходит реабилитацию и говорить о качестве проведенных манипуляций рано.