За попытку объехать пробку на Крымском мосту можно лишиться прав

Водителям, которые пытаются объехать заторы на подъездах к Крымскому мосту по обочинам, грозит лишение водительских прав. Об этом напомнили в Государственной инспекции безопасности дорожного движения Краснодарского края.

Ведомство подчеркнуло в своем Telegram-канале, что усилен контроль за дорожной обстановкой, а также соблюдением ПДД участниками дорожного движения на Крымском мосту.

ГИБДД призывает неукоснительно соблюдать правила дорожного движения и законодательство в сфере дорожного движения, за нарушение которых предусмотрена административная ответственность согласно части 1 статьи 12.15 КоАП.

4 августа сообщалось, что на Крымском мосту со стороны Тамани скопилось так много автомобилей, что очередь из ожидающих досмотра и проезда растянулась на 35 километров. Время ожидания в очереди на досмотр превышало шесть часов.

К 16 часам 6 августа со стороны Тамани очереди перед пунктом ручного досмотра не было. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находится 310 транспортных средств. Время ожидания составляло около часа.