Американские рестрикции против стран, покупающих российские энергоносители, нанесут сокрушительный удар по американской экономике. Об этом предупреждают эксперты.

Как сообщает телеканал CNN, "новая кувалда" обрушится на американскую экономику в виде более высоких потребительских цен, сокращения прибыли американских компаний и, возможно, более высоких цен на нефть.

Если президент США Дональд Трамп воплотит свои угрозы, новые рестрикции могут ускорить инфляцию в Соединенных Штатах, что вызовет недовольство потребителей.

Учитывая грозные последствия, предполагается, что Трамп если и введет санкции, то они не будут такими высокими, как ранее анонсировал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что знает способ заставить Россию свернуть спецоперацию. По словам американского политика, если нефть подешевеет еще на 10 долларов за баррель, у российского лидера Владимира Путина "не останется выбора", поскольку "экономика и так в тяжелом состоянии".

Эксперт финансового университета при правительстве Российской Федерации Игорь Юшков скептически оценил способность Соединенных Штатов реализовать на практике свои угрозы. Он подчеркнул, что "фактически вся экономика держится на доступных энергоресурсах, а если не будет российских, тогда это будет существенно дороже".