Попавшаяся на измене жена сделала ошеломляющее заявление о разводе с Дибровым

В семье телеведущего Дмитрия Диброва разыгралась настоящая драма. Молодая жена изменила шоумену с кумом. Обман вскрылся, когда Дибров гостил у приятеля в Испании. Ведущий последним узнал о предательстве.

По слухам, новости о неверности любимой ошарашили Дмитрия. Вернувшись домой, он пошел в один из московских баров, где сидел в одиночестве, угощал всех посетителей спиртными напитками и выглядел при этом раздавленным.

Супруга шоумена после разразившегося скандала пытается сохранить лицо. Полина свозила в Ереван участниц клуба рублевских жен, а в разговорах со СМИ уверяет, что в ее семье ничего не происходит.

Так, на просьбу корреспондента "360" прокомментировать информацию о предстоящем разводе из-за измен с другом семьи, Диброва сообщила, что у них с мужем полная гармония. "Я с ним в прекрасных отношениях, все у нас в порядке, но мы сейчас не даем никаких комментариев. Мы живем как жили, все в порядке", — заявила Полина, ошеломив народ, ведь все видели фото Дмитрия, но которых он топил свою печаль в крепком алкоголе.

Напомним, любовником жены Диброва называют 50-летнего бизнесмена Романа Товстика. Якобы для встреч с Полиной мужчина снял дом по соседству с особняком телеведущего. Поговаривают, что раскрыть отношения с Дибровой решил сам Товстик, мол, его так захлестнули чувства к красотке, что мужчина подал на развод и требует того же от Полины.

Также сообщалось, что Дмитрий Дибров намерен отсудить у жены трехэтажный особняк на Рублевке, который оценивается в 750 миллионов рублей, и забрать троих детей.