Несколько человек умерли от отравления самодельным алкоголем на Кубани

В Краснодарском крае задержали двух женщин, которые подозреваются в причастности к отравлению граждан алкоголем. Об этом рассказала в среду, 6 августа, официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Как уточнила Волк в своем Telegram-канале, задержанные на территории местного рынка "Казачий" занимались продажей алкогольной продукции домашнего приготовления. Выпив такой напиток, несколько человек попали в больницу, трое из них скончались.

Правоохранители полагают, что жертв может быть больше, в том числе среди туристов из разных регионов. Возбуждено уголовное дело.

Telegram-канал "Подъем" пишет, что восемь человек погибли, отравившись кустарной чачей с рынка в Адлере, при этом после первого отравления рынок продолжал работать еще неделю. Скончались туристы из разных регионов — в том числе с Дальнего Востока и из Подмосковья. У двоих погибших остались дети четырех и 13 лет.

Массовые отравления алкоголем в России происходили не раз. В Екатеринбурге вынесли приговор по делу о гибели 44 человек от метанола. Мужчины получили от 5,5 до 6,5 года колонии общего режима, женщина — три года условно.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко отмечала, что единственный реальный метод предотвращения смертей от употребления метанола — это денатурация, которая предполагает изменение химического состава вещества. Однако этому мешает "мощное лобби".