Трамп ввел дополнительную пошлину на импорт из Индии

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины на импорт из Индии. Об этом в среду, 6 августа, рассказали в Белом доме.

Как уточнили в Вашингтоне, поставляемые из Индии на американский рынок товары будут облагаться дополнительной пошлиной в 25%. Соединенные Штаты при определении "нефти из России" относят к ней сырую нефть, а также нефтепродукты, которые могут быть произведены "иными субъектами".

Такое решение было принято в отношении Индии "в ответ на продолжающиеся закупки ею российской нефти", сообщает РИА Новости.

Ранее сообщалось, что советник премьер-министра Индии по национальной безопасности Аджит Довал прибудет в Россию с визитом высокого уровня в свете требований США прекратить покупку российской нефти, чтобы внести "ясность в меняющуюся геополитическую стратегию Индии".

При этом индийские СМИ отмечали, что как минимум четыре танкера отгрузили 2 и 3 августа российскую нефть нефтеперерабатывающим компаниям Индии — поставки нефти из России в Индию идут в обычном режиме.